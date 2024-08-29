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ABD'de 17 yıl önce düşen uçağın enkazına ulaşıldı

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ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşen "Socata TB-20" tip uçağın enkazı bulundu.

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ABD'de 17 yıl önce düşen uçağın enkazına ulaşıldı
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Michigan eyalet polisi, özel bir arama kurtarma şirketinin pilot dahil 2 kişiyi taşıyan uçağın enkazına, eyaletteki Bois Blanc Adası yakınlarında ulaştığını açıkladı.

Enkaz yakınlarında iskelet kalıntıları bulunurken North Michigan Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezinde yapılan incelemeler sonucunda kalıntıların 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr.'a ait olduğu kaydedildi.

- Ne olmuştu?

Stauffer Jr.'ın 52 yaşındaki nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı Socata TB-20 tip uçak, 2007'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü.

Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılırken Stauffer Jr.'a ya da uçağın enkazına dair herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir şirket, Ekim 2023'te arama çalışmalarına başlamıştı.

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