ABD bu yıl 604 toplu silahlı saldırıda 40 kişi öldü

Kişi başına birden fazla silah düşen ABD'de toplu silahlı saldırı, her kesimden insan için en büyük tehditlerden biri haline geldi. The Gun Violence Archive (Silahlı Şiddet Arşivi) adlı kuruluşa göre, ülkede bu yıl en az 604 toplu silahlı saldırı yaşandı ve bu olaylarlar yaklaşık 40 bin can aldı

ABD’de ülke çapında çapında insanlar silah reformu için mücadele ederken, silahlı saldırı kurbanlarının aileleri yetkilileri silah kontrolü yasasını sıkılaştırmaya çağırdı. Bununla birlikte ülkede, toplu silahlı saldırılar hızla artmaya devam ediyor.

Yaşanan son olayda, 20 Kasım’da , ABD’nin Colorado eyaletinde 22 yaşındaki silahlı bir kişinin bir LGBTQ gece kulübüne ateş açarak en az 5 kişiyi öldürdü ve onlarca kişiyi yaraladı. Kurbanlar arasında iki barmen ve Denver'dan gelen bir trans kadın da vardı.

"ŞİDDETE KARŞI DURMALIYIZ" ABD Başkanı Joe Biden, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Amerika'da bir topluluk daha silahlı şiddet nedeniyle parçalandı. Daha fazla ailenin masasında boş bir sandalye ve hayatlarında doldurulamayacak bir boşluk oluştu. Her türlü şiddete karşı durmalıyız” diye konuştu.

Temmuz ayında, Biden'ın bir silah reformu yasa tasarısını imzalanmasından kısa bir süre sonra, Illinois'teki ABD Bağımsızlık Günü geçit töreni sırasındaki toplu silahlı saldırının ardından 6 kişi öldü ve 30'dan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, iki saatlik bir insan avının ardından olayla ilgisi olduğu belirtilen 22 yaşındaki bir erkeği tutukladı.

Bununla birlikte, Mayıs ayında Teksas’taki bir ilkokulda silahlı bir kişi 19 öğrenci ve iki öğretmeni öldürdü. Olay, 2012'deki Sandy Hook İlköğretim Okulu'ndan bu yana en ölümcül okul saldırısı oldu. Teksas'taki saldırıdan kıs a bir süre sonra ise Haziran ayının ilk hafta sonunda 13 toplu silahlı saldırı olayı gerçekleşti.

BİR YILDA 604 TOPLU SİLAHLI SALDIRI YAŞANDI ABD'deki silahlı saldırıları takip eden kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Gun Violence Archive, 2022'de şu ana kadar en az 604 toplu silahlı saldırı kaydetti. Kurumun kayıtlarına göre, bu yıl ABD'de genel olarak silahlı şiddet yaklaşık 40 bin can aldı.

Diğer taraftan ABD, diğer ülkelere kıyasla çok daha gevşek ateşli silah yasalarına ve politikalarına sahip. Ancak, silah yasaları ve yönetmelikleri eyaletlere göre değişiyor. Bazı eyaletlerde daha kısıtlayıcı yasalar bulunurken, bazıları koruma ve avlanma için çok daha yüksek ateşli silah sahipliği oranlarına izin veriliyor.

KİŞİ BAŞINA BİRDEN FAZLA SİLAH DÜŞÜYOR Rutgers Üniversitesi New Jersey Silahlı Şiddet Araştırma Merkezi’nden R. Thurman Barnes, “Bizim bu ülkede çok fazla silahımız var. Bu ülkenin her insan başına birden fazla silah düşüyor. Ve bizim kadar çok silahınız olduğunda her türlü silahlı şiddetle karşı karşıya olmanız kaçınılmaz” dedi.