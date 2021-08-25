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ABD Başkan Yardımcısı Harris’in ‘gizemli hastalık’ korkusu

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Singapur’dan Vietnam’a yapacağı ziyaret, Vietnam’daki iki ABDli yetkilide “Havana sendromu” şüphesi tespit edilmesiyle ertelendi.

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ABD Başkan Yardımcısı Harris’in ‘gizemli hastalık’ korkusu
 

Havana Sendromu diye bilinen ancak kesin kaynağı bilinmeyen gizemli hastalık, ABD’nin en üst düzey isimleri arasında da endişe yaratıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Singapur'dan Vietnam'a yapacağı ziyaret, Vietnam'daki iki ABDli yetkilide “Havana sendromu” şüphesi tespit edilmesiyle ertelendi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Havana sendromu vakalarını çok ciddiye aldıklarını söyledi.

HAVANA SENDROMU NEDİR?
Havana Sendromu diye adlandırılan gizemli hastalık, ilk olarak 2016 ile 2018 yılları arasında Küba ve Çin'de görev yapan ABD'li diplomatlarda gözlemlenmişti.

Havana'daki ABD'li ve Kanadalı diplomatlar, o dönem baş dönmesi, denge kaybı, duyma yetisinin kaybolması ve endişe bozukluğu gibi semptomlar görüldüğünü bildirmiş, “bilişsel sis” adı verilen bu vakaların sebebi bulunamamıştı.

O dönem ABD, Küba'yı “sonik saldırılar” düzenlemekle suçlamıştı. Küba ise suçlamaları reddetmişti.

2019'da semptomlarla ilgili araştırmaların ilk sonuçları ortaya çıktığında, diplomatlarda “beyinde anormallik” görüldüğü belirtilmişti.

İddiaların ardından, Washington yönetimi de Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü görevlerinden geri çekmişti.

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