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ABD Anayasası'nın ilk baskısının nadir nüshası açık artırmaya çıkıyor

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Açık artırmaya çıkacak anayasa en son 1987'de Stanford Üniversitesi'nde sergilenmişti. Az bulunan nüshanın, 20-30 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor

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ABD Anayasası'nın ilk baskısının nadir nüshası açık artırmaya çıkıyor

ABD Anayasası'nın ilk baskısının nadir bulunan nüshası gelecek ay açık artırmaya çıkıyor. Müzayede evi Sotheby's'ın yaptığı açıklamaya göre 13 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte, baskının 20-30 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
Anayasanın son halinin 500 nüshası, 1787'deki Anayasa Konvansiyonu'na katılan George Washington ve Ben Franklin gibi kişilere dağıtılmıştı. Ancak bunların çoğu zaman içinde kayboldu. Bilinen 13 nüshadan 11'i, resmi kurumların elinde.
Diğer iki kopyadan biriyse, ABD'li risk fonu yöneticisi Ken Griffin tarafından geçen sene 43,2 milyon dolara satın alınmıştı.
İkinci nüsha, ABD'nin New York kentinde açık artırmaya çıkacak. Sotheby's New York'ta görev yapan el yazmaları ve eski kitaplar uzmanı Richard Austin, verilecek tekliflerin 30 milyon doları aşabileceğini söyledi.
ABD Anayasası, 4 Kasım itibarıyla Sotheby's New York'ta halka açık şekilde sergilenmeye başlandı.

 
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