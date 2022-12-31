AB dönem başkanlığı İsveç'e geçiyor

İsveç'in öncelikleri güvenlik, rekabetçilik, çevre ve enerji dönüşümü, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü olacak

İsveç'in öncelikleri güvenlik, rekabetçilik, çevre ve enerji dönüşümü, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü olacak

Avrupa Birliğinin (AB) altı ayda bir değişen dönem başkanlığını 1 Ocak'ta İsveç devralacak.

İsveç, AB Konseyi Başkanlığı olarak da bilinen AB dönem başkanlığını Çekya'dan alacak.

1 Temmuz 2023'e kadar başkanlığı yürütecek olan İsveç, bu dönemde öncelik vereceği başlıkları belirledi.

İsveç dönem başkanlığı tarafından hazırlanan belgelere göre, bu başlıklar güvenlik, rekabetçilik, çevre ve enerji dönüşümü, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü olacak.

- Güvenlik

Güvenlik başlığında İsveç önceliği Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğin sürdürülmesine verecek. İsveç, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin de desteklenmesi, ayrıca ülkenin yeniden inşası için daha fazla adım atılması gerektiğini savunuyor.

Ayrıca, Avrupa'nın güvenliği için hem Avrupa ülkeleri arasında konsensüs sağlanmasını hem de ortaklarla yakın işbirliğini vurgulayacak olan İsveç dönem başkanlığı, sınır ötesi organize suçlarla mücadelenin de altını çizecek.

- Doğu Akdeniz ve Türkiye

Dış politikada İsveç dönem başkanlığının önceliği Rusya olacak. AB'nin kendi çevresindeki diğer gelişmelerin de Birlik açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan İsveç, ilgili ülkelerle daha yakın temasları artırmak istiyor. Balkanlar'daki güvenlik durumunun önemine dikkati çeken İsveç, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin AB'nin stratejik çıkarına olduğunu belirtiyor.

İsveç, aynı şekilde Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı çıkara dayalı ilişkilerin de AB'nin stratejik çıkarları bakımından önem taşıdığını düşünüyor.

- Rekabetçilik ve ekonomi

Siyasi kararların ve dikkatin kısa vadede Ukrayna savaşının etkilerini gidermeyi amaçladığını hatırlatan İsveç, rekabetçilik başlığında uzun vadeli kararların önemine dikkate çekerek ekonomik büyümenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayacak.

ABD ile transatlantik bağların güçlü tutulmasını savunan İsveç hükümeti, bir yandan da Amerikan yönetiminin Avrupa ülkelerini olumsuz etkileyebilecek korumacı ekonomik kararlarının getirdiği ortamda ekonomi politikalarına yön vermeye çalışacak.

İsveç, Avrupa'nın rekabetçi gücünün korunmasını hedefleyen ortak bir tutum bulunmasını siyasi gündeminde en üst sıraya koymayı planlıyor.

- Enerji dönüşümü

İsveç hükümeti, çevre ve enerji dönüşümü başlığında da kısa vadede enerji fiyatlarının düşürülmesini, uzun vadede enerji piyasası reformu yapılmasını amaçlıyor.

Ukrayna'daki savaştan sonra enerjide fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak yenilenebilir enerji dönüşümüne hız veren AB'nin bu çabalarının İsveç dönem başkanlığında daha da hızlandırılması, buna yönelik yatırımları kolaylaştırıcı politikalar oluşturulması hedefleniyor.

Ekonomik gelişmenin, bireysel özgürlüklerin ve uyumun temelinde demokratik değerlerin yattığını ifade eden İsveç yönetimi, 6 aylık dönem başkanlığı boyunca temel haklar ve hukukun üstünlüğü ilkesine öncelik vermeye devam edecek.