banner583
Yollarda bakım şart
Yollarda bakım şart
25 0
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
52 0
 
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
33 0
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
17 0
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
30 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
34 0
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
81 0
banner529
banner570

AB'den Türkiye için yeni karar

banner476

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listenin genişletilmesi planını dondurduğu bildirildi

AB'den Türkiye için yeni karar

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listenin genişletilmesi planını dondurduğu açıklandı.

Reuters'in AB diplomatlarına dayandırarak verdiği habere göre, bir AB diplomatı, "Türk yetkililerin listeye eklenmesine yönelik çalışmalar durduruldu. Artık ekonomik yaptırımları konuşmuyoruz." dedi.

Bir başka AB diplomatı da kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasının zaten hiç başlamadığını belirtti. AB yetkilileri, diplomatik yolun izlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Haberde ayrıca ABD ve AB'den diplomatlar, ABD yönetiminin, Brüksel'e, NATO üyesi ve AB aday ülkesi Türkiye'nin uzlaşıya yakın olduğu bir zamanda yaptırım uygulamaması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.