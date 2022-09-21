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AB'den sürpriz Rusya kararı

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AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasına yönelik yönergesini güncelledi

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AB'den sürpriz Rusya kararı

 

 

 Avrupa Birliği (AB), uyguladığı yaptırımların Rusya’dan 3’üncü ülkelere kömür sevkiyatına engel olmadığını, Avrupa şirketlerinin Rusya’dan diğer ülkelere kömür taşımacılığı yapabileceğini, buna finansman ve sigorta gibi hizmetler de sunulabileceğini bildirdi.

AB Komisyonu, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasına yönelik yönergesini güncelledi.

Yeni yönergede, AB yaptırımlarının diğer ülkelerin gıda ve enerji güvenliğini etkilemesinden kaçınılacağı belirtildi.

 Bu nedenle önceki yaptırım listesinde yer alan bazı malların 3’üncü ülkelere transferine izin verilmesi gerektiğine dikkat çekilen yönergede, gübre, hayvan yemi, odun, çimento, kömür ve ilgili ürünlerin AB şirketleri tarafından veya AB toprakları üzerinden transit geçerek üçüncü ülkelere gönderilebileceği kaydedildi.

NİSANDA 5’NCİ YAPTIRIM PAKETİ KABUL EDİLMİŞTİ

Yönergede, bu işleme AB şirketlerinin finansman ve sigorta gibi hizmetleri sunulabileceğine işaret edildi.

AB, nisan ayında Rusya’dan kömür satın alınması, ithal edilmesi veya AB’ye ulaştırılmasını yasaklayan 5’inci yaptırım paketini kabul etmişti.

Yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesinin ardından ağustos ayında uygulamaya girmişti.

AB Komisyonu’nun önceki yönergelerinde, Avrupa şirketlerinin söz konusu kömür gibi ürünlerin Rusya’dan AB dışındaki ülkelere gönderilmesinde de yer alamayacağı ifade edilmişti.

Böylece, AB’nin Rusya’ya yönelik kömür yaptırımlarının kapsamı hafiflemiş oldu. (AA)

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