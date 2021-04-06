AB'de hedef haziran sonuna kadar halkın %70'ini aşılama

Avrupa Birliği (AB), yan etkileri olduğu konusunda şüphe uyandıran AstraZeneca aşısına rağmen haziran ayı sonuna kadar Birlik ülkelerindeki vatandaşların çoğunun aşılanacağını tahmin ediyor

Avrupa Birliği delegasyonlarına aktarılan bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin yürütme kolu, AB üyesi olan birçok ülkenin haziran ayı sonuna kadar ülke vatandaşlarının çoğunu aşılamak için yeterli aşı malzemelerine sahip olacağı aktarıldı.

Bloomberg yetkilileri tarafından görülen belgede, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda’nın toplam nüfusunun yüzde 55'inden fazlasını aşılayabilecek doza sahip olacağı belirtildi. AB daha önce yaz sonuna kadar yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefinin olduğunu açıklamıştı.

AB delegasyonlarına gönderilen 1 Nisan 2021 tarihli belgenin, her ülkenin haziran ayı sonuna kadar kullanımına sunulacak olan kesin doz miktarını detaylandırdığı biliniyor. Belgeye göre, Avusturya'nın yüzde 51.3 ve Hırvatistan'ın yüzde 45.3 oranı ile haziran ayı sonuna kadar hedeflenen kişi sayısına ulaşma olasılığı en düşük ülkelerden olacağı, Malta'nın yüzde 93.1 ve Danimarka'nın yüzde 79.9 oranı ile sürü bağışıklığı eşiğine en hızlı ulaşan ülkeler olacağı öngörülüyor.

Almanya yüzde 61, Fransa yüzde 58.2 ve İspanya ise yüzde 57.4 oranı ile listenin ortalarında yer alıyor.

AstraZeneca aşısına karşı olan belirsizlik devam ediyor

Delegasyonlara gönderilen belgenin, AB genelinde aşılama kampanyasında yaşanan gecikmeler ve siyasi gerginliklerin ardından aşılama projesinde güveni artırdığı belirtildi. Fakat yine de AstraZeneca aşısı üzerindeki belirsizliğin aşılama kampanyası üzerindeki görünümü bulanıklaştırabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa İlaç Ajansı’nın Aşı Değerlendirme Ekibi Başkanı Marco Cavalieri’den alıntı yapan Messaggero’nun haberine göre, Avrupa İlaç Ajansı’nın AstraZeneca aşısı ile nadir görülen kan pıhtılaşma vakaları arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu açıklayabileceği aktarıldı. Channel 4 News'in haberine göre ise, İngiltere'nin ilaç düzenleme kurumunun da AstraZeneca aşısının genç insanlarda kullanımına ilişkin kılavuzunu değiştirmesi istendiği belirtildi.

AstraZeneca aşısı geçtiğimiz ay gösterdiği yan etkiler sebebiyle bazı AB ülkelerinde geçici olarak askıya alınmıştı. Söz konusu ülkeler bir süre sonra aşının kullanımını yeniden başlatmış, fakat aşıyı belirli yaş gruplarıyla sınırlandırmıştı.