banner583
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
13 0
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
20 0
 
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
26 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
207 0
22 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
20 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
32 0
banner529
banner570

AB'de hedef haziran sonuna kadar halkın %70'ini aşılama

banner476

Avrupa Birliği (AB), yan etkileri olduğu konusunda şüphe uyandıran AstraZeneca aşısına rağmen haziran ayı sonuna kadar Birlik ülkelerindeki vatandaşların çoğunun aşılanacağını tahmin ediyor

banner624
AB'de hedef haziran sonuna kadar halkın %70'ini aşılama
banner630

Avrupa Birliği delegasyonlarına aktarılan bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin yürütme kolu, AB üyesi olan birçok ülkenin haziran ayı sonuna kadar ülke vatandaşlarının çoğunu aşılamak için yeterli aşı malzemelerine sahip olacağı aktarıldı.

Bloomberg yetkilileri tarafından görülen belgede, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda’nın toplam nüfusunun yüzde 55'inden fazlasını aşılayabilecek doza sahip olacağı belirtildi. AB daha önce yaz sonuna kadar yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefinin olduğunu açıklamıştı.

AB delegasyonlarına gönderilen 1 Nisan 2021 tarihli belgenin, her ülkenin haziran ayı sonuna kadar kullanımına sunulacak olan kesin doz miktarını detaylandırdığı biliniyor. Belgeye göre, Avusturya'nın yüzde 51.3 ve Hırvatistan'ın yüzde 45.3 oranı ile haziran ayı sonuna kadar hedeflenen kişi sayısına ulaşma olasılığı en düşük ülkelerden olacağı, Malta'nın yüzde 93.1 ve Danimarka'nın yüzde 79.9 oranı ile sürü bağışıklığı eşiğine en hızlı ulaşan ülkeler olacağı öngörülüyor.

Almanya yüzde 61, Fransa yüzde 58.2 ve İspanya ise yüzde 57.4 oranı ile listenin ortalarında yer alıyor.

AstraZeneca aşısına karşı olan belirsizlik devam ediyor

Delegasyonlara gönderilen belgenin, AB genelinde aşılama kampanyasında yaşanan gecikmeler ve siyasi gerginliklerin ardından aşılama projesinde güveni artırdığı belirtildi. Fakat yine de AstraZeneca aşısı üzerindeki belirsizliğin aşılama kampanyası üzerindeki görünümü bulanıklaştırabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa İlaç Ajansı’nın Aşı Değerlendirme Ekibi Başkanı Marco Cavalieri’den alıntı yapan Messaggero’nun haberine göre, Avrupa İlaç Ajansı’nın AstraZeneca aşısı ile nadir görülen kan pıhtılaşma vakaları arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu açıklayabileceği aktarıldı. Channel 4 News'in haberine göre ise, İngiltere'nin ilaç düzenleme kurumunun da AstraZeneca aşısının genç insanlarda kullanımına ilişkin kılavuzunu değiştirmesi istendiği belirtildi.

AstraZeneca aşısı geçtiğimiz ay gösterdiği yan etkiler sebebiyle bazı AB ülkelerinde geçici olarak askıya alınmıştı. Söz konusu ülkeler bir süre sonra aşının kullanımını yeniden başlatmış, fakat aşıyı belirli yaş gruplarıyla sınırlandırmıştı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.