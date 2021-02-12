banner583
banner590
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
17 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
129 0
 
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
139 0
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
198 0
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
29 0
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
15 0
Cimnastikçiler evde çalışıyor
Cimnastikçiler evde çalışıyor
19 0
banner529
banner570

AB, CureVac aşısını ön değerlendirmeye aldı

banner476

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından Kovid-19 virüsüne karşı geliştirilen aşının AB'de kullanımı için ön değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu

AB, CureVac aşısını ön değerlendirmeye aldı
banner601

EMA'dan yapılan açıklamada, laboratuvar çalışmaları ve yetişkinler üzerindeki klinik çalışmalarda "CVnCoV" adlı aşının SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor üretimini tetiklediğine yönelik ön sonuçlar elde edildiği belirtildi.

CureVac firmasının şu anda insanlar üzerinde çalışmalarının sürdüğü, bunlardan alınan sonuçların da resmi pazar onayı başvurusu yapılana kadar değerlendirmeye dahil edileceği bildirildi.

EMA, ön değerlendirme süreci sayesinde firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldığında normalden çok daha kısa sürede onay verip vermemek üzere karar alabiliyor.

CureVac'ın geliştirdiği aşıda mRNA molekülü bulunuyor ve kişiler aşı olduğunda vücutları bu molekül sayesinde "spike" adı verilen proteini üretiyor. Vücudun bağışıklık sistemi proteini tanıyor ve hastalığa karşı antikor ile beyaz hücre üretiyor. Kişi, daha sonra koronavirüs ile karşılaşırsa vücut hastalığa karşı kendisini koruyor.

AB'nin CureVac firmasıyla 405 milyon doz aşı satın almak üzere sözleşmesi bulunuyor.

EMA, şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarına kullanım onayı verilmesini kararlaştırmıştı. Novovax firmasının aşısı için de ön değerlendirme süreci devam ediyor.

Rus aşısı Sputnik V için ise ön değerlendirmenin başladığı iddia edilmiş, EMA bunu yalanlamıştı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.