AB bu fotoğraftan rahatsız oldu

AB, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığından rahatsız oldu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin, TDT'nin, gözlemci üyelik statüsü vermek ve Cumhurbaşkanı Tatar'ı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen TDT zirvesine dahil etmek dahil KKTC'yi 'meşrulaştırma' çabalarını reddettiğini vurguladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gözlemci üyeliğinden ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülkesini TDT zirvesinde temsil etmesinden duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında "AB'nin, TDT'nin, gözlemci üyelik statüsü vermek ve Cumhurbaşkanı Tatar'ı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen TDT zirvesine dahil etmek dahil KKTC'yi 'meşrulaştırma' çabalarını reddettiğini" belirtti.

Bu tür çabaların müessif ve TDT'nin bazı üyelerinin güçlü şekilde desteklediği Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın toprak bütünlüğü ilkesine aykırı olduğu savunulan açıklamada, AB'nin sadece Kıbrıs Rum kesimini tanıdığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, önceki gün Bişkek'te düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC'ye yönelik uygulanan izolasyonlara işaret ederek "KKTC halkının üzerinde haksızca uygulanmakta olan izolasyonların kaldırılmasında desteğinizi çok önemsiyoruz." demişti.

Tatar, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türk Devletleri Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği her alanda ilişkileri geliştirmek arzusu ve kararlığında olduğunu vurgulamıştı.

KKTC'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile Türk Devletleri Teşkilatı’na güç katacak potansiyele sahip olduğunu kaydeden Tatar, KKTC’nin Türk dünyası nezdinde tanınmasına yönelik girişimlere ağırlık verilmesini istemişti.

Tatar, KKTC halkının haklı mücadelesine değinerek, "1983 yılında büyük mücadelelerle kendi kaderini tayin etme hakkımızı kullanarak kurduğumuz devletimizi tüm zorluklara rağmen ileriye taşıma yönünde mücadelemize devam ediyoruz." diye konuşmuştu.

KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısında bulunduğunu hatırlatmıştı.



