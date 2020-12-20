9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı

Hindistan’da, epilepsi krizlerine neden olan beyin tümörünün alınması için ameliyata giren 9 yaşındaki Somya, operasyon sırasında piyano çaldı. Somya’nın el hareketleri ve koordinasyonunu takip edilmek için böyle bir uygulamanın yapıldığı öğrenildi. İlginç görüntüler anbean kameraya yansıdı.

Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Gwailor kentinde 9 yaşındaki Somya, epilepsi nöbetlerine neden olan beyin tümörünün alınması için bir hastaneye başvurdu.

PİYANO ÇALMASINI İSTEDİLER

Somya’yı ameliyat eden doktorlar, önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya’yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya konuyla ilgili olarak yerel medyaya, “En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum” dedi.

Somya’nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

