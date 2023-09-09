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83 yaşında baba olan Al Pacino’yu genç sevgilisi terk etti

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83 yaşında baba olan Al Pacino ile 29 yaşındaki eşi Noor Alfallah mahkemeye başvurarak ayrılma kararı aldı. Alfallah’ın çocuğu Roman’ın tam vesayetini istediği ve bu sayede nafaka almayı amaçladığı da aktarıldı

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83 yaşında baba olan Al Pacino’yu genç sevgilisi terk etti
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Dünyaca ünlü oyuncu 83 yaşındaki Al Pacino ile 29 yaşındaki eşi Noor Alfallah ayrılma kararı aldı. Hollywood gündemine bomba gibi düşen haber, çiftin sadece 3 ay önce çocuk sahibi olmasından dolayı şaşkınlık yarattı.
ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde çiftin 6 Haziran’da Los Angeles’ta oğulları Roman’ın doğduğunu hatırlatırken, Alfallah’ın çocuğun vesayetini istediği ve bu sayede nafaka almayı amaçladığı da belirtildi. Mahkemeye sunulan belgelerde Alfallah ve Pacino’nun imzasının olduğu ve belgenin doğumdan 6 gün sonra imzalandığı kaydedildi.
Daha önceki üç ilişkisinden dört çocuğu bulunan Pacino konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Pacino ile Noor Alfallah, 20220 yılının Nisan ayında birlikte olmaya başlamıştı.
 
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