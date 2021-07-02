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82 yaşındaki kadın pilot Bezos'la uzaya uçacak

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Dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un girişimi olan Blue Origin'in ilk insanlı uzay aracına, onur konuğu olarak ABD’li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk davet edildi

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82 yaşındaki kadın pilot Bezos'la uzaya uçacak
ABD'li kadın pilot Wally Funk, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak tanınan Jeff Bezos tarafından kurulan havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uzay aracına onur konuğu olarak davet edildi.
Blue Origin'in ilk insanlı uzay aracı New Shepard'ın 20 Temmuz tarihinde uzaya uçacağı bilinirken, 82 yaşındaki Funk uzaya giden en yaşlı insan olacak.
Uzay aracında Funk ile birlikte Jeff Bezos ve kardeşi Mark Bezos'un da olacağı biliniyor.
UÇUŞ 20 TEMMUZ'DA
New Shepard uzay aracının 20 Temmuz'da Batı Teksas'taki bir çölden fırlatılacağı ve uçuşun yaklaşık 10 dakika süreceği biliniyor.
Funk, Merkür 13 adıyla da bilinen, 1960'larda kadın pilotları astronotluk için test eden bir proje olan Woman in Space Programının en genç mezunu olmuştu.
Walley, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) ilk kadın müfettişi olarak görev yapmıştı
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