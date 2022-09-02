Alman hava yolu sektöründe personel sıkıntısının yanında yeni bir kriz daha yaşanıyor. Dev havayolu şirketi Lufthansa’nın pilotları maaşlarının iyileştirilmesi için dün gece yarısı greve gitti. Grev nedeniyle bugünkü 800 uçuş iptal edilirken, iptallerden 134 bin kişinin etkileneceği ifade ediliyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, pilot sendikası Vereinigung Cockpit’in (VC) pilotlara yönelik yarın tüm gün greve gitme çağrısı nedeniyle 800 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Vereinigung Cockpit sendikasının bugün için açıkladığı uyarı grevinin, yaz tatilinin sonunda büyük etkiye sahip olduğu belirtilerek, Münih ve Frankfurt'ta bugün neredeyse tüm uçuş programının iptal edildiği aktarıldı.

Dün de bazı uçuşların iptal ediği vurgulanan açıklamada, uçuş iptallerinden muhtemelen 134 bin kişinin etkileneceği bilgisi paylaşıldı. İptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği ve mümkünse alternatif uçuşlara yönlendirileceği, Lufthansa'nın iştirakleri Eurowings ve Eurowings uçuşlarının grevden etkilenmediği belirtildi.

Lufthansa’nın İnsan Kaynakları Direktörü Michael Niggemann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Vereinigung Cockpit Sendikasının grev çağrısına “kesinlikle” anlam veremediklerini belirterek, “İşveren tarafı, Kovid-19 krizinin kalıcı etkilerine ve küresel ekonomide belirsizliğe rağmen çok iyi ve sosyal açıdan dengeli bir teklifte bulundu.” ifadesini kullandı.

Vereinigung Cockpit, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa pilotları için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından grev çağrısında bulunmuştu.

İş bırakma eylemi 2 Eylül günü saat 00.01 ve 23.59 arasında gerçekleşti ve greve Lufthansa’nın kargo bölümüne çalışan pilotlar da katıldı.

PİLOTLAR NE İSTİYOR?

VC, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa’nın pilotlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor. Sendika, bu yıl için yüzde 5,5'lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

