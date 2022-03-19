800 kez ısırıldı, bir hafta komada kaldı

ABD'nin Texas eyaletinde bir köpek bakıcısı, vahşi bir köpek saldırısında 800 kez ısırıldı ve yüzünde deri sarkmasına neden olan şoke edici yaralar meydana geldi. Köpek sahiplerinin savunmasıyla evlerinin kapısındaki tabelada yazan uyarı arasındaki çelişki, olayla ilgili şüpheleri artırdı

Jacqueline Durand, geçen Aralık ayında kendisini komaya sokan travmatik saldırıan sadece günler sonra 22. doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Durand olayı anlatırken, kapıyı açar açmaz bakıcılığını yaptığı Alman Shepard ve Boxer-Pitbull cinsi köpeklerin ona nasıl saldırdığını acı içinde tekrar hatırladı.Annesi Shirley Durand, CBS News'e verdiği demeçte'in Jacqueline'in 800'den fazla kez ısırıldığını, kanının yüzde 30'unu kaybettiğini ve hastanede birçok kez ölümden döndürülerek bir hafta boyunca komada kaldığını anlattı. Jacqueline, CBS'ye "Öleceğimi sandım" dedi. Olay sırasında eve gelen ilk yardım ekipleri ise korkunç bir manzarayla karşılaştı.İlk yardım ekipleri, geldikten 37 dakika sonra onu hastanenin acil servisine yetiştirdi. Ekip çalışanlarına Jacqueline'i kurtarmak için neden daha önce köpekleri vurmadıkları sorulduğunda, 'yaralarının boyutunu hemen anlayamadıkları ve Jacqueline'in sadece ayaklarını görebildikleri için vurmadıkları' cevabını verdiler. Vücut kamerası görüntülerine göre, köpekler yardım ekibini uzak tutarken Jacqueline yardım için çığlık atıyordu.