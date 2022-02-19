80 yaşındaki kadının hayatı Wordle oyunu sayesinde kurtuldu

Dünyayı kasıp kavuran kelime oyunu Wordle sayesinde 80 yaşındaki bir kadının hayatı kurtuldu.



Chicago’da yaşayan Denyse Holt’un evine, camdan içeri elinde makasla kanlar içinde kalan çıplak bir adam girdi ve sürünerek Holt’un yatağına gitti.

CBS’e konuşan Holt: “Şoktaydım. Bana hayatta kalmaya çalıştığını zarar vermeyeceğini ya da taciz etmeyeceğini söyledi” dedi. Adam, Holt’a onunla duş yapmasını emretti. Küvetten çıktıktan sonra da bodrum katındaki küçük bir banyoda barikat kurdu.

Bu esnada Holt’un Seattle’da yaşayan kızı Meredith Holt-Caldwell, CBS muhabiri Steven Graves’e ertesi sabah annesinin kısa mesajlarını okumadığını ve Wordle puanını her zamanki gibi paylaşmadığını fark ettiğini söyledi. Holt-Caldwell, annesinin mesaj ya da aramalara cevap vermese de her gün puanını paylaştığını ancak o gün bunu yapmayınca endişelendiğini söyledi. Olay yerine giden polis, şüpheliyi yakaladı.

Holt, olayda herhangi bir zarar görmedi. Polis, şüphelinin birden fazla suçlamayla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

80 yaşındaki Denyse Holt’un hayatı da günlük kelime oyunu sayesinde kurtarılabildi.



