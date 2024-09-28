80. doğum gününe çıplak poz hediyesi

Catherine Zeta Jones, Michael Douglas’a doğum günü hediyesi olarak çıplak poz verdi

Catherine Zeta Jones, eşi Michael Douglas’ın 80. doğum gününü kutlamak için tamamen çıplak bir poz paylaştı. Çift, sosyal medyada doğum günlerini ve 25 yıllık birlikteliklerini kutladı.

2000 yılından beri evli olan Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, doğum günlerini sosyal medyada kutladı.

Michael Douglas 80. yaşına girerken, Galli oyuncu Catherine Zeta Jones 55. yaşını çarşamba günü kutladı.

Jones , sosyal medya üzerinden paylaştığı bir nostalji fotoğrafının altına, “Michael’a ve bana mutlu yıllar! Bu biz 25 yıl önce doğum günümüzde!” diye yazdı. Douglas ile romantik bir buluşmalarına ait eski bir fotoğrafı paylaşan Jones, “Seni tüm kalbimle seviyorum, sevgili dostumuz @jeanpigozzi bizi New York’ta fotoğrafladı!” dedi.

Michael Douglas da eşi Catherine’i sosyal medyada kutladı ve Swansea doğumlu yıldızın muhteşem bir fotoğrafını paylaştı.

Michael, “Doğum günü kız kardeşim, seni tüm kalbimle seviyorum! Yeni yılın en iyisi olsun! @catherinezetajones,” diye yazdı.

Jones da yorumlarda “Teşekkür ederim sevgilim!!!” diyerek yanıt verdi. Göz alıcı oyuncu, Twitter’da paylaştığı cesur bir fotoğrafla kutlamaları daha da artırdı. Siyah-beyaz fotoğrafta, banyoda tamamen çıplak poz veren Jones , Douglas'a doğum günü hediyesi olduğunu ima etti.

Oscar ödüllü oyuncu, bu cesur paylaşımın altına, “Doğum günü kostümüm! 25 yıldır doğum günümü kocamla paylaşmanın ardından hediye fikirlerim tükendi! Bu hediye seçeneği iki, golf topları ise birinci seçenek... tabii ki,” diye yazdı. Çift, önümüzdeki yıl 25. evlilik yıl dönümlerini kutlayacak ve iki çocukları var: 23 yaşındaki Dylan ve 21 yaşındaki Carys.