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8 Yaşındaki kız amatör telsiz kullanarak astronotla sohbet etti

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İngiltere'de yaşayan 8 yaşındaki Isabella Payne, babasının amatör telsizi sayesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir astronotla sohbet etti.

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8 Yaşındaki kız amatör telsiz kullanarak astronotla sohbet etti
 
İngiltere’de yaşayan 8 yaşındaki Isabella Payne, babasının amatör telsizi sayesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUi) bir astronotla sohbet etti.
Payne, 2 Ağustos’ta uykuya daldığında babasının kendisini kaldırıp cihaza sürüklediğini ve ağzına bir mikrofon tuttuğunu aktardı.
CNN International’a dün yaptığı açıklamada babasına “Bana bunu neden ypaıyorsun? Güzellik uykuma ihtiyacım var” dediğini aktaran Payne, bir anda ABD’li astronot Kjell Lindgren’le konuşmaya başladığını ifade etti:
“8 yaşımda olduğumu öğrendiğinde bir anda sesi neşeli gelmeye başladı. Gülümsediğini duyabiliyordunuz. Sesini duyduğumda çok mutlu oldum. Rüya sandım”
49 yaşındaki Lindgren de Payne’e “Seninle sohbet etmek çok güzel. Telsize gelip selam verdiğin için teşekkür ederim” dedi.
Astronot sohbetten sonra attığı tweet’teyse “Bu şimdiye kadarki en sevdiğim temas olabilir” ifadesini kullandı.
 
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