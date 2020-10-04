78 günlük komadan çıktı, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi

banner480
banner69
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
225 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
25 0
 
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
26 0
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
33 0
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
20 0
Az daha Cafeye giriyordular
Az daha Cafeye giriyordular
227 0
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
35 0
banner529

78 günlük komadan çıktı, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi

banner476

Akıllara durgunluk veren olay Brezilya'da meydana geldi. Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra felç olan kadın, 78 gün yoğun bakımda kaldı. İki buçuk ay sonra sağlığına kavuşan kadın, hayatının şokunu yaşadı ve annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi

78 günlük komadan çıktı, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi
Brezilya'da geçirdiği felç sonrası 78 gün yoğun bakımda kalan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, yoğun bakımdan çıktığında hayatının şokunu yaşadı.
Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra felç olan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, 78 gün boyunca hastanede kaldı.
Talihsiz kadının hastanede kaldığı süre içerisinde, annesi ile 2013 yılında 25 yaşındayken evlendiği kocası arasında bir ilişki başladı.
Kamylla, annesi ve eski eşinin evlilikle noktalanan ilişkileri sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
"Annemi aradım, hastaneden çıktığımı söyledim ve 'birlikte olduğunuz doğru mu?' diye sordum. 'Evet birlikteyiz ve mutluyuz' dedi. Duyduklarıma inanamadım" dedi.
"ANNEM SÜREKLİ BENİMLE YARIŞ HALİNDEYDİ" 
Konuyla iligili konuşan Kamylla, "Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde." ifadelerini kullandı.
"Annem benden yalnızca 20 yaş büyük ve her zaman giysilerin kendisinde daha çok yakıştığını, yaptığı yemeklerin benimkinden daha güzel olduğunu söylerdi." diyen genç kadın sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne yaparsam yapayım, asla yeterince iyi değildim. 25 yaşına geldiğimde benden 10 yaş büyük birine aşık oldum ve 2013'te evlendik. Ertesi sene zor bir hamileliğin ardından şimdi 6 yaşında olan oğlumu doğurdum."
"ANNEMİN HİÇ ZİYARETİME GELMEDİĞİNİ ÖĞRENDİM 
"2017'de hormonlarının dengelenmesi için ameliyat olan Kamylla "Bu dönemde annem eşime yardım etmek ve o zaman 4 yaşında olan oğluma bakmak için evimize taşındı." diye açıkladı.
Kamylla ayrıca, "Babam ve erkek kardeşim kendi evlerinde kalmıştı. Hastanede geçirdiğim sürede eski sevgilimin iki kez ziyaretime geldiğini, anneminse hiç gelmediğini öğrendim" dedi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.