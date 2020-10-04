78 günlük komadan çıktı, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi

Akıllara durgunluk veren olay Brezilya'da meydana geldi. Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra felç olan kadın, 78 gün yoğun bakımda kaldı. İki buçuk ay sonra sağlığına kavuşan kadın, hayatının şokunu yaşadı ve annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi

Brezilya'da geçirdiği felç sonrası 78 gün yoğun bakımda kalan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, yoğun bakımdan çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra felç olan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, 78 gün boyunca hastanede kaldı.

Talihsiz kadının hastanede kaldığı süre içerisinde, annesi ile 2013 yılında 25 yaşındayken evlendiği kocası arasında bir ilişki başladı.

Kamylla, annesi ve eski eşinin evlilikle noktalanan ilişkileri sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

"Annemi aradım, hastaneden çıktığımı söyledim ve 'birlikte olduğunuz doğru mu?' diye sordum. 'Evet birlikteyiz ve mutluyuz' dedi. Duyduklarıma inanamadım" dedi.

"ANNEM SÜREKLİ BENİMLE YARIŞ HALİNDEYDİ"

Konuyla iligili konuşan Kamylla, "Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde." ifadelerini kullandı.

"Annem benden yalnızca 20 yaş büyük ve her zaman giysilerin kendisinde daha çok yakıştığını, yaptığı yemeklerin benimkinden daha güzel olduğunu söylerdi." diyen genç kadın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yaparsam yapayım, asla yeterince iyi değildim. 25 yaşına geldiğimde benden 10 yaş büyük birine aşık oldum ve 2013'te evlendik. Ertesi sene zor bir hamileliğin ardından şimdi 6 yaşında olan oğlumu doğurdum."

"ANNEMİN HİÇ ZİYARETİME GELMEDİĞİNİ ÖĞRENDİM

"2017'de hormonlarının dengelenmesi için ameliyat olan Kamylla "Bu dönemde annem eşime yardım etmek ve o zaman 4 yaşında olan oğluma bakmak için evimize taşındı." diye açıkladı.

Kamylla ayrıca, "Babam ve erkek kardeşim kendi evlerinde kalmıştı. Hastanede geçirdiğim sürede eski sevgilimin iki kez ziyaretime geldiğini, anneminse hiç gelmediğini öğrendim" dedi.

