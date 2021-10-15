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75 yıllık havayolu son uçuşunu yaptı

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İtalya'nın 75 yıllık bayrak taşıyıcı havayolu firması Alitalia, Cagliari-Roma tarifeli seferiyle faaliyetlerini sonlandırdı. Airbus 320 tipi uçağın 180 yolcuyla birlikte Roma Fiumicino Havaalanı'na yerel saatle 23.22'de inmesiyle, havayolu taşımacılığında bir devir sona ermiş oldu

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75 yıllık havayolu son uçuşunu yaptı
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İtalya'nın 75 yıllık havayolu şirketi Alitalia, geçtiğimiz akşam son uçuşunu gerçekleştirdi.

AZ 1586 sefer sayılı son uçuşu, Sardinya adasındaki Cagliari kentinden başkent Roma'ya yapıldı.


İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - 2

İçinde 180 yolcu bulunan Airbus 320 tipi uçağın, Roma Fiumicino Havaalanı'na gece yerel saatle 23.22'de inmesiyle, havayolu taşımacılığında bir devir sona ermiş oldu.


İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - 3

16 Eylül 1946’da kurulan ve 1960’lara gelindiğinde Avrupa’nın önde gelen havayolu firmalarından biri olan Alitalia, özelikle son 30 yıllık dönemde girdiği mali krizlerinden kurtulamayarak sürekli geriledi.


İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - 4

HÜKÜMETLERİN DESTEĞİYLE AYAKTA KALDI

Bu sürede İtalyan hükümetleri, pek çok kez sağladığı mali destekle Alitalia'yı iflasın eşiğinden kurtardı.


İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - 5

Avrupa Birliği’nin (AB), söz konusu mali destekleri durdurma kararlarına karşın, İtalyan hükümetlerinin son 20 yılda acil durum kredileri şeklinde 13 milyar avro civarında kaynak aktardığı Alitalia, bu kaynaklar sayesinde faaliyetlerini bugüne dek sürdürebildi.


İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - 6

Alitalia, bir dönem Hollandalı bayrak taşıyıcı KLM ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Etihad Havayolları ile yaptığı iş birlikleriyle sefer maliyetlerini düşürmeye çalışsa da 2020’de patlak veren Kovid-19 salgını ve uygulanan karantina tedbirlerinden olumsuz etkilendi.
 

İtalya’da şubat ayında göreve gelen Başbakan Mario Draghi ve kabinesinin, Alitalia’yı kurtarma çağrılarını ve kredi taleplerini karşılıksız bırakması, 75 yıllık firmanın sonu oldu.

Alitalia’nın kapanacağının yaz aylarında kesinleşmesiyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan pek çok Alitalia çalışanı, protesto eylemleri yapıyordu.


İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - 9

YENİ HAVAYOLU FİRMASI "ITA"

Alitalia’nın bugünkü son uçuşunun ardından kapanmasıyla yine İtalyan hükümetinin sahipliğinde, 720 milyon avroluk yatırımla yeni kurulan "ITA" ülkenin yarından itibaren resmi havayolu firması olacak.


İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - 10

"İtalya Hava Taşımacılığı" anlamına gelen "Italia Trasporto Aero"nun (ITA) baş harflerini alan yeni firma, ilk resmi seferini yarın sabah gerçekleştirerek, faaliyetlerini başlatacak.


İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - 11

ITA’nın, Alitalia'nın yaklaşık 10 bin 500 çalışanından 2 bin 800 kadarını alacağı buna ek olarak bazı slot haklarını da devralacağı bildirildi.


İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - 12

Yeni firma ITA'nın 52 uçaklık filoyla faaliyete gireceği, bu uçakların bir kısmının Alitalia’dan alınacağı bir kısmının ise yeni uçaklar olacağı kaydedildi. Filodaki uçak sayısının 2025 sonuna kadar 105'e çıkmasının planlandığı belirtildi.

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