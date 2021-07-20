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74 yılın en büyük trajedisi

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Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon

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74 yılın en büyük trajedisi

Hindistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamdan 10 kat daha fazla olabileceği açıklandı. Uzmanlar, salgında milyonlarca kişinin ölmesini, ülkede 1947 yılında tanık olunan "bölünme ve bağımsızlık"tan sonraki en kötü insani trajedi olarak tanımladı.

Bilim insanları hesapladı: Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon - 1
Hint ekonomist Arvind Subramanian, Harvard Üniversitesi ve merkezi Washington DC'de bulunan bir düşünce kuruluşundan iki görevli tarafından yapılan araştırmada, Covid-19'a bağlı can kayıpları ele alındı.
Bilim insanları hesapladı: Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon - 2
Araştırmada, ülkede vakaların yüksek olduğu dönemde dolu olan hastanelerde, sağlık hizmetlerinin ertelendiği veya sekteye uğradığında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının eksik sayılmış olabileceği sonucuna ulaşıldı.
Bilim insanları hesapladı: Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon - 3
Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 414 binden fazla olan ölü sayısına atıfta bulunulan araştırmada, Ocak 2020 ila Temmuz 2021 tarihlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 milyon ila 4,7 milyon olabileceğine dikkat çekildi. Araştırmada, kesin bir rakam belirtmenin zor olduğu ancak salgında ölenlerin sayısının resmi rakamdan çok daha fazla olabileceği belirtildi.

Bilim insanları hesapladı: Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon - 4

''SON 74 YILIN EN KÖTÜ İNSANİ TRAJEDİSİ''

Araştırmada, salgında milyonlarca kişinin ölmesinin, muhtemelen ülkede 1947 yılında tanık olunan "bölünme ve bağımsızlık"tan sonraki en kötü insani trajedisi olduğu kaydedildi.
Bilim insanları hesapladı: Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon - 5
Ölüm ve doğum rakamlarının tutulduğu nüfus idaresi sistemi kayıtları, kan testleri ve yaklaşık 900 bin kişiyle yılda birkaç kez yapılan ekonomi anketi gibi metotlar kullanılarak yapılan araştırmada, bu metotlarla ülke genelinde tüm nedenlerle ölenlerin sayısına ulaşıldı.
Bilim insanları hesapladı: Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon - 6

MİLYONLARCA CAN ALDI

Araştırmada ulaşılan bu sayı, önceki yıllardaki ölüm oranıyla kıyaslanarak Covid-19'un Hindistan'da milyonlarca can almış olabileceği sonucuna varıldı.

Bilim insanları hesapladı: Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon - 7
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 31 milyon 174 bin 322 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Hindistan'da, 30 milyon 353 bin 710 kişi iyileşti.
Bilim insanları hesapladı: Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon - 8
Hindistan, "Worldometers"a göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.
Bilim insanları hesapladı: Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon - 9
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