72. Emmy Ödülleri’nin kazananları belli oldu

ABD'de Televizyonun Oscarları olarak nitelendirilen ve bu yıl New York'taki Staples Center'da 72'ncisi düzenlenen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Corona virüs salgını nedeniyle tören, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleştirildi. Jimmy Kimmel'in New York'taki Staples Center'da çok az sayıda seyirci karşısında sunduğu ödül törenine, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. Kimi evinin mutfağında, kimi oturma odasında kimi de bahçesinde en şık kıyafetleriyle ödül töreni ruhunu yaşattı.

Gösterişli kırmızı halı geçişi yapılmadı. Sadece sunuculuk görevi üstlenenler ile kamera arkası ekip vardı.

Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi. Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston töreni corona virüs esprileri eşliğinde sundu.

İşte 72. Emmy Ödülleri'nin kazananları ve törenden yansıyanlar...

EN İYİ KOMEDİ

“Schitt’s Creek” (Pop)

EN İYİ DRAMA

“Succession” (HBO)

EN İYİ MİNİ DİZİ

“Watchmen” (HBO)

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Zendaya, “Euphoria”

DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Jeremy Strong, “Succession”

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Regina King, “Watchmen”

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Levy, “Schitt’s Creek”

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Julia Garner, “Ozark”

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Billy Crudup, “The Morning Show”

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Uzo Aduba, "Mrs. America"

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yahya Abdul-Mateen II, “Watchmen”

EN İYİ TV FİLMİ

“Bad Education” (HBO)

EN İYİ VARYETE SKEÇ DİZİSİ

“Saturday Night Live” (NBC)

EN İYİ VARYETE TALK SHOW PROGRAMI

“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)

EN İYİ REALITY YARIŞMA

“RuPaul’s Drag Race” (VH1)

EN İYİ REALITY PROGRAM SUNUCUSU

RuPaul, “Drag Race”

EN İYİ KURGULU REALITY PROGRAMI

“Queer Eye” (Netflix)

KURGUSAL OLMAYAN EN İYİ REALITY PROGRAMI

"Cheer" (Netflix)

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU

Maya Rudolph, “Saturday Night Live”

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU

Eddie Murphy, “Saturday Night Live”

DRAMA DALINDA EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU

Cherry Jones, “Succession”

DRAMA DALINDA EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU

Ron Cephas Jones, “This Is Us”

EN İYİ BELGESEL YA DA KURGUSAL OLMAYAN DİZİ

“The Last Dance” (ESPN)

EN İYİ BELGESEL YA DA KURGUSAL OLMAYAN PROGRAM

“The Apollo” (HBO)

EN İYİ ANİMASYON PROGRAMI

“Rick and Morty” (Adult Swim)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ SENARYOSU

Daniel Levy, “Schitt’s Creek” (“Happy Ending”)

EN İYİ DRAMA DİZİSİ SENARYOSU

Jesse Armstrong, “Succession” (“This Is Not for Tears”)

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ SENARYOSU

Damon Lindelof and Cord Jefferson, “Watchmen” (“This Extraordinary Being”)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ YÖNETMENİ

Andrew Cividino and Daniel Levy, “Schitt’s Creek” (“Happy Ending”)

EN İYİ DRAMA DİZİSİ YÖNETMENİ

Andrij Parekh, “Succession” (“Hunting”)

EN İYİ MİNİ DİZİ, TV FİLMİ YA DA DRAMA PROGRAMI YÖNETMENİ

Maria Schrader, "Unorthodox"

EN İYİ VARYETE PROGRAMI YÖNETMENİ

Don Roy King, “Saturday Night Live” (Sunucu: Eddie Murphy”)