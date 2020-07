72. Emmy Ödülleri 2020 adayları belli oldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 72'nci Emmy adayları açıklandı. Cate Blanchett ilk defa aday gösterildi. Watchmen 26 adaylıkla en çok aday gösterilen yapım oldu

Komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 adaylıkla dikkat çekerken, Ozark ve Succession 18'er dalda aday gösterildi. Star Wars evreninde geçen The Mandalorian dizisi "En İyi Drama" dahil 15 adaylıkla sürpriz yaptı. The Morning Show ise önde gelen oyunculuk dallarında adaylıklar kazandı. Emmy Ödülleri 20 Eylül'de sahiplerini bulacak. İşte 2020 Emmy Ödülleri adayları...

EN İYİ DRAMA

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Jason Bateman, OzarkSterling K. Brown, This Is UsSteve Carell, The Morning ShowBrian Cox, SuccessionBilly Porter, PoseJeremy Strong, SuccessionJennifer Aniston, The Morning ShowOlivia Colman, The CrownJodie Comer, Killing EveLaura Linney, OzarkSandra Oh, Killing EveZendaya, Euphoria

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

What We Do In The Shadows

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

EN İYİ MİNİ DİZİ

Christina Applegate, Dead to MeRachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. MaiselLinda Cardellini, Dead to MeCatherine O'Hara, Schitt's CreekIssa Rae, InsecureTracee Ellis Ross, black-ishAnthony Anderson, black-ishDon Cheadle, Black MondayTed Danson, The Good PlaceMichael Douglas, The Kominsky MethodEugene Levy, Schitt’s Creek

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ / TV FİLMİ)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ / TV FİLMİ)

EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

Cate Blanchett, Mrs. AmericaShira Haas, UnorthodoxRegina King, WatchmenOctavia Spencer, Self MadeKerry Washington, Little Fires EverywhereJeremy Irons, WatchmenHugh Jackman, Bad EducationPaul Mescal, Normal PeopleJeremy Pope, HollywoodMark Ruffalo, I Know This Much Is True

The Masked Singer

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

EN İYİ VARIETY TALK SHOW PROGRAMI

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)

EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU (DRAMA)

EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU (DRAMA)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ / TV FİLMİ)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ / TV FİLMİ)

The Daily Show With Trevor NoahFull Frontal With Samantha BeeJimmy Kimmel LiveLast Week Tonight With John OliverThe Late Show With Stephen Colbert