banner480
banner69
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
3 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
16 0
 
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
25 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
50 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
26 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
36 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
71 0
banner529

700 yıllık parşömene servet verildi

banner476

Hong Kong’da düzenlenen açık artırmada, 700 yıllık resimli parşömen 41.8 milyon dolara alıcı buldu

700 yıllık parşömene servet verildi
Yuan Hanedanlığı dönemine ait olduğu tahmin edilen “At Sırtında Geri Dönen Beş Sarhoş Prens” isimli resimli parşömen, müzayede evi Sotheby’s tarafından düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı. Açık artırmada, bir alıcı 41.8 milyon dolara 700 yıllık parşömene sahip oldu. Parşömenin dört görevli ile birlikte ata binen prensleri tasvir ettiği ve prenslerden birinin Tang Hanedanlığı’nın en uzun süre hüküm süren İmparatoru Xuanzong olduğu belirtiliyor. 2 metre uzunluğundaki parşömenin en fazla 15 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.