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70 yıl sonra yeni sahibini arıyor

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Açık artırmada üç nadide sanat eseri satışa sunulacak. Alıcısını bekleyen eserler arasında 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Giacometti’nin bronz heykeli "Bust of Diego" de var. 70 yıl sonra açık artırmaya çıkan heykelin 15 milyon dolara (512 milyon TL) satılması bekleniyor

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70 yıl sonra yeni sahibini arıyor
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Dünyanın önde gelen müzayede firmalarından biri olan Sotheby’s, Kasım ayında gerçekleşecek "Modern Akşam" müzayedesinde Harry F. Guggenheim koleksiyonuna ait üç sanat eserini açık artırmaya çıkaracak.

Açık artırmaya sunulacak eserler arasında Alberto Giacometti’nin bronz heykeli "Bust of Diego", Franz Marc’ın tablosu "Das Lange Gelbe Pferd" ve Paul Gauguin’in seramik eseri "La Femme noire" yer alıyor.

Bu üç eser, New York’taki sonbahar akşam müzayedeleri için duyurulan ilk eserler arasında yer alıyor.

Alberto Giacometti’nin kardeşi Diego’yu betimleyen Bust of Diego isimli heykel, 1955 yılında döküm işleminden hemen sonra satın alındı ve o yıl İsviçreli sanatçının Guggenheim Müzesi’ndeki ilk sergisine ödünç verildi. “Bıçak gibi keskin” olarak tanımlanan bu heykelin tahmini değeri 10-15 milyon dolar arasında.

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