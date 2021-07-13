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65 yıldır yıkanmayan adam

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İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji dudak uçuklatacak cinsten bir rekora sahip. 65 yıldır yıkanmayan adam, hijyenik olmayan bir çevrede, kötü bir yaşam sürmeye devam ediyor. Vücudunu kir tabakası kaplayan adam, 65 yıldır tıraş da olmuyor

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65 yıldır yıkanmayan adam

İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji dudak uçuklatacak cinsten bir özelliğe sahip.
65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 2
65 yıldır yıkanmayan adam, hijyenik olmayan bir çevrede, kötü bir yaşam sürmeye devam ediyor.
65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 3
Vücudunu kir tabakası kaplayan adam, 65 yıldır tıraş da olmuyor.

65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 4
Hadji'nin tek özel zevki ise, su borusundan yaptığı piposu.
65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 5
Hadji piposuyla hayvan gübresini ciğerlerine çekiyor.
65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 6
65 yaşındaki adamın banyo yapmamasının ardında tıbbi bir gereklilik ya da geçmişte yaşanan bir travma olmadığı, yaşlı adamın sadece bunu tercih ettiği belirtiliyor.

65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 7
Hijyene 'pek önem vermeyen' Hadji'nin hayatından kareler...
65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 8
65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 9

65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 10
65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji - 11
 
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