6 yaşında kaçırılan çocuk 73 yıl sonra bulundu

1951 yılında Kaliforniya'daki bir parkta oynarken altı yaşındayken kaçırılan bir adam, internet üzerinden yapılan bir soy testi, eski fotoğraflar ve gazete kupürleri sayesinde 73 yıldan fazla bir süre sonra bulundu

ABD akıllara durgunluk veren bir olayı konuşuyor. 1951 yılında Kaliforniya ​'da bir parkta oynarken 6 yaşındayken kaçırılan bir çocuk, 73 yıl sonra çevrimiçi ebeveynlik testi, eski fotoğraflar ve gazete kupürleri sayesinde bulundu.

The Guardian'ın, Area Grubu'ndan aktardığı haberde, geçtiğimiz cuma günü Luis Armando Albino'nun Oakland'daki yeğeninin polis, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın yardımıyla ABD'nin Doğu Kıyısı'nda yaşayan amcasının yerini tespit ettiğini bildirdi. Bir baba ve büyükbaba olan Albino, 63 yaşındaki yeğeni Alida Alequin'e göre emekli bir itfaiyeci ve Vietnam'da görev yapmış Deniz Piyadeleri gazisiydi. Kadın Albino'yu buldu ve haziran ayında Kaliforniya'da onu ailesiyle buluşturdu. Albino bu sayede erkek kardeşini ağustos ayındaki ölümünden önce son kez canlı görme şansını elde etti.

21 Şubat 1951'de bir kadın, altı yaşındaki Albino'yu ağabeyi Roger'la oynadığı West Oakland'daki parkta, "Sana şeker alacağım" diyerek kandırdı. Haberde yer alan bilgilere göre, Porto Riko asıllı kadın çocuğu kaçırıp Doğu Yakası'na götürdü ve onu çocukları olmayan bir çifte sattı. Bu çift Luis'i kendi oğulları gibi büyüttü. Yeğeni, Albino'nun 70 yılı aşkın süredir kayıp olduğunu ancak her zaman ailesinin kalbinde olduğunu ve akrabalarının evlerinde resminin asılı olduğunu söyledi. Annesi 2005'te öldü ama oğlunun hayatta olduğuna dair umudunu hiç kaybetmedi.

AMCASINI 70 YIL SONRA NASIL BULDU?