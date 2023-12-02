6 yaşında, Einstein ile aynı IQ düzeyine sahip

ABD'nin New Jersey eyaletinden altı yaşındaki bir kız, tamamladığı IQ testi sonrası dünyadaki en büyük ve en eski yüksek IQ topluluğu olan Mensa'ya kabul edildi

New Jersey'li 6 yaşındaki Declan Lopez'in IQ'su 138 olarak hesaplandı. Albert Einstein'ın seviyesine oldukça yakın olan bu seviye Declan'ın son derece zeki olduğu anlamına geliyor.

ABC'ye göre, ailesi onun yüksek zekâsını ilk kez havaalanındayken fark etmiş. Anne Meachel Lopez, Declan'ın havalmanındaki bekleme sırasında Çince rakamları saymaya başlamasına epey şaşırmış.

Bununla birlikte, ebeveynleri onun çocukluğunu yaşamasını ve baskı altında kalmamasını istiyor.

Baba Meachel şöyle diyor: "Gülmesini, şakalaşmasını, hata yapmasını ve 6 yaşındaki çocukların yaptığı şeyleri yapmasını istiyorum."

YÜKSEK IQ'YA SAHİP ÜNLÜLER

Yüksek IQ, yüksek zekânın bir göstergesi olsa da, bir kişinin ne kadar zeki olduğunu belirlemenin mükemmel ya da mutlak bir yolu değil. Zira insan zekası, inanılmaz derecede karmaşık ve inceliklidir. Bir kişi bir konuda çok yetenekli olabilir ama başka bir konuda olmayabilir.

Çocuklar söz konusu olduğunda durum daha da karmaşık bir hal alıyor. Zira çocukların beyinleri bir yetişkininkinden farklı çalışıyor. Bazıları, IQ skorunun objektif bir zeka ölçüsü olmadığını, sadece kişinin IQ testine girme yeteneğinin bir ölçüsü olduğunu savunuyor.

Öte yandan, birçok ünlü yüksek IQ'ya sahip olmasıyla biliniyor. Bunların arasında Star Wars, Black Swan ve Thor'daki rollerinin yanı sıra iki ayrı bilimsel dergide yayın yapan Natalie Portman da bulunuyor.

Ayrıca, pop yıldızı Shakira'nın IQ'sunun da 140 olduğu biliniyor.



