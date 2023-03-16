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5 yaşındaki çocuğun akciğerinden çıkan şaşkına çevirdi

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Paraguay’da ismi açıklanmayan 5 yaşındaki çocuğun cerrahi operasyonla birlikte akciğerinden çıkartılan metal yay herkesi şaşkına çevirdi. 3 ay boyunca aralıksız bir şekilde öksüren ve nefes alma konusunda zorluk yaşayan çocuğun röntgen sonuçlarında sol akciğerinde metal bir cismin görüntülenmesiyle birlikte ameliyata alındı.

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5 yaşındaki çocuğun akciğerinden çıkan şaşkına çevirdi
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Paraguay’da yaşayan ismi açıklanmayan 5 yaşındaki bir çocuk ailesi onu doktora götürmeye karar vermeden önce 3 ay boyunca sürekli olarak öksürüyordu. Adı açıklanmayan çocuk ilk olarak Regional De Villarrica Hastanesinde tedavi altına alındı ve daha sonra acil tedavi için Ulusal Solunum ve Çevre Hastalıkları Enstitüsüne nakledildi. Yapılan incelemeler sonucunda sağlık görevlileri 5 yaşındaki çocuğun sol akciğerinde metal bir cismin olduğu fark edildi.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

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Operasyonu gerçekleştiren Dr. Carlos Morinigo, yabancı cismin çocuğun akciğerine yerleşme şekli ve zamanı değerlendirildiğinde prosedürün karmaşık olduğunu dile getirdi. Dr. Morinigo prosedürün başarılı bir şekilde tamamlandığını ve küçük çocuğun zamanla eski sağlığına kavuşabileceğini ifade etti.

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