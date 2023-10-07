49 gün yattılar ve 1000 Euro kazandılar

Karadağ’ın Tembellik Olimpiyatları olarak adlandırılan yarışmasında kazananlar 49. günde belli oldu. 1000 euro için en uzun yatma yarışmasını Lidija Markovic ve Filip Knezevic kazandı

Karadağ’ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, 18 Ağustos’ta başlayan ülkenin mizahi geleneklerinden “uzun yatma” yarışmasını 49’uncu günde Lidija Markovic ve Filip Knezevic kazandı.

Balkan ülkesi Karadağ’ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde 18 Ağustos’ta, 21 katılımcıyla başlayan “uzun yatma” yarışmasını kazanan Lidija Markovic ve Filip Knezevic, 1000 euro ödülü ve “en tembel vatandaş” unvanlarını paylaştı. Bu yıl 12’nci kez düzenlenen yarışmada ödül kazananlar, 1200 saate yakın süre yatarak, yarışma rekorunu da kırdı.

8 SAATTE BİR KİŞİSEL İHTİYAÇLARINI KARŞILADILAR

Daha önceki yıllarda birkaç gün süren yarışmada, katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayıldı. Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildi.

