4,5 metrelik timsah, çiftçiyi yedi

The Star gazetesinin haberine göre, Lahad Datu'nun doğu kıyısında çiftçilik yapan Rusdi Tambah, balık tutmak için gittiği nehir kıyısında timsahın saldırısına uğrayarak suya çekildi.
Tambah'ı bulmaya çalışan arama kurtarma yetkilileri, çiftçiyi yediğini fark ettikleri 4,5 metre uzunluğundaki timsahı silahla 5 el ateş açarak öldürdü.
Hayatını kaybeden Tambah'ın cesedi emniyet yetkililerine teslim edildi, ölü timsah vahşi yaşam görevlilerince alındı.
Malezya'nın Sabah ve Saravak eyaletlerinde 2001-2020 yıllarında gerçekleşen 205 timsah saldırısında 135 kişi hayatını kaybetti.
Sabah ve Saravak eyaletlerinde yılda ortalama 10 timsah saldırısı yaşanıyor.