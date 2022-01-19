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42 yılda beşinci kez!

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42 yılda beşinci kez!
Sahra Çölü'nde ilginç bir doğa olayıyla karşılaşıldı. Yazın 58 derece sıcaklığa ulaşan çöle kar yağdı.Daha önce 1979, 2016, 2018 ve 2021'de yaşanan kar yağışı ile beraber bu nadir doğa olayı 42 yılda beşinci kez görülmüş oldu.Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmını kaplayan Sahra Çölü, son birkaç yüz bin yılda sıcaklık ve nem değişimlerinden geçmiştirÇöl bugün çok kuru olmasına rağmen, yaklaşık 15.000 yıl içinde yeniden yeşermesi bekleniyo
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