400 sivili kurşuna dizmişler

Ukrayna’da Buça'daki bir kilise bahçesinde bulunan toplu mezardan ceset çıkarma çalışmaları, 400'den fazla katledilmiş sivilin keşfedilmesinin ardından yeniden başladı. Çoğunluk kurşuna dizilmişti





Rusya'nın 24 Şubat'ta Putin emriyle başlattığı Ukrayna işgali devam ederken, paniğe kapılmış işgalci Rus tankının Ukrayna ordusu tarafından pusuya düşürülüp dost ateşiyle kendi zırhlı aracını vurrak havaya uçurduğu anlar tüm dünyada gündem yarattı.

Bir Rus tankının, dost ateşinde metrelerce ötedeki başka bir Rus zırhlı aracını patlattığı anlaşıldığı anlar kameraya alındı. Ukraynalı bir insansız hava aracı tarafından kameraya alınan görüntüler, Kiev'in hemen batısındaki Dmytrivka köyünün etrafındaki Rus birliklerininin Ukrayna başkentine yaptıkları saldırılar sonrasında geri çekilmeye hazırlandığı anları gözler önüne seriyor. Kısa süre sonra Rus tanklarının düşürüldüğü pusunun Ukrayna insansız hava araçları ve topçu birlikleri tarafından yapıldığı ortaya çıkıyor ve pek çok patlama meydana geliyor.

DOST ATEŞİYLE KENDİ TANKLARINI VURDULAR

31 Mart tarihinde gezinen bir insansız hava aracı tarafından çekilen videonun önceki versiyonları net değildi, ancak yeni ve daha yüksek kaliteli versiyon, Rus tanklarının ayırt edici 'V' işaretleriyle açıkça tanınabilmesini sağlıyor. 'V' işaretli tank, dost ateşinde aynı işaretlere sahip başka bir tanka çok yakın mesafeden top atışı yapıyor. Bu dost ateşinin, tankı ele geçirebilecek Ukrayna kuvvetleri için işe yaramaz hale getirmek için kasıtlı bir eylem olabileceği tahmin ediliyor.

PUTİN BASTIRIYOR: KRİTİK TARİH 9 MAYIS

Rus kayıplarının sayısı, Ukrayna pusunun yedi BMP-2 ve bir BMD-2 piyade savaş aracını ve ayrıca altı T-72 ana muharebe tankını vurduğunu ve eylemde sekiz askerin öldüğünü gösteriyor.

Ukraynalılar, Rus kuvvetleri Kiev'den ve Ukrayna'nın kuzeyinden geri çekilirken saldırdı ve Kremlin, Kiev'i ele geçirme ve Ukrayna hükümetini ilk işgalden beş hafta sonra devirme çabalarının başarısızlığını kabul ediyor gibiydi. Şimdiyse Putin, 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde savaşı kazanmak için askerlerinin Donbas'ta galip gelmesini istiyor.

Rusya'nın güçlerini Ukrayna'nın doğusundaki Kiev çevresinde bulunan kasaba ve köylerden uzaklaştırması, Rus birlikleri tarafından işlenen savaş suçlarının gün yüzüne çıkmasını sağladı. Ukraynalı savcılar Buça, Makariv ve Borodyanka gibi kuzeybatı banliyölerinde sivil katliamları soruşturuyor. Başsavcılık ayrıca dün yaptığı açıklamada, kuzeydoğuda yer alan Brovary kasabasındaki olayları da araştırdığını duyurdu.

Ukrayna lideri Zelenkiy'nin yanı sıra Batılı liderler de, Rus güçlerini Kiev çevresindeki işgal altındaki harap bölgelerde sivillere karşı savaş suçu işlemekle suçladı. Buça'daki vahşet görüntüleri, bunun canlı bir kanıtı niteliğindeydi. Ukraynalı yetkililer bölgede bin 200'den fazla ceset bulunduğunu ve aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey yetkililerin de yer aldığı '500 şüpheli' aleyhindeki davaları incelediklerini söylüyor.

Buça'daki bir kilise bahçesinde bulunan toplu mezardan ceset çıkarma çalışmaları, 400'den fazla katledilmiş sivilin keşfedilmesinin ardından yeniden başladı. Çoğunluk kurşuna dizilmişti.



