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40 yıldır pedal çeviriyor: Dünya barışı için 80 ülke gezdi

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İran'da yaşayan 60 yaşındaki Rahmetullah Azad isimli adam, dünya barışına dikkati çekmek için bisikletiyle 40 yılda 80 ülkeyi gezdi. Azad, son olarak Türkiye turu düzenlemek için yeniden yola çıktı.

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40 yıldır pedal çeviriyor: Dünya barışı için 80 ülke gezdi
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İran'ın başkenti Tahran yakınlarında yaşayan Rahmetullah Azad, dünyada yaşanan zulüm, adaletsizlik ve savaşlara dikkati çekmek için genç yaşlarında bisikletle gezmeye karar verdi.

Azad, 40 yıldır pedal çevirerek Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarında bugüne kadar 80 ülkeyi gezdi.

40 yıldır pedal çeviriyor: Dünya barışı için 80 ülke gezdi - 2

TÜRKİYE TURU

Gittiği her yerde barış mesajı veren ve insanlarla bir araya gelen Azad, son olarak Türkiye turu düzenlemek için yeniden yola çıktı.

Zorlu yolları aşarak gece gündüz demeden Muş, Kayseri, Sivas gibi birçok ili bisikletiyle gezen Azad, Ağrı'da mola verip Türk Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti, Taşlıçay ilçesinde vatandaşların misafiri oldu.


40 yıldır pedal çeviriyor: Dünya barışı için 80 ülke gezdi - 3

Mola verip dinlenen Azad, yağmurlu havaya rağmen yeniden yolcuğuna başlayıp yokuşlu yollarda zaman zaman "mütevazı" bisikletinden inip yürümek zorunda kalıyor.

Azad, bisikletiyle Doğubayazıt ilçesine varıp burada bir süre dinlendikten sonra ülkesine doğru pedal çevirerek yolculuğuna devam etti.


40 yıldır pedal çeviriyor: Dünya barışı için 80 ülke gezdi - 4

"80 ÜLKE GEZDİM"

Azad,  dünyada adaletsizliklerin olduğunu, acı çeken insanları gördüğünde çok üzüldüğünü ve bu yüzden bisikletiyle ülkeleri gezerek vicdanlı insanlara barış mesajı götürdüğünü söyledi.

"Allah bu dünyada insanlara çok nimet vermiş ama çok problemler var. İnşallah dünyada savaşlar olmaz, sulh olur. Bombalar, roketler ve zulüm pistir." diyen Azad, dünyada sulh olması dileğinde bulundu.


40 yıldır pedal çeviriyor: Dünya barışı için 80 ülke gezdi - 5

Azad, Almanya, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Taylan ve Kenya gibi ülkeleri de bisikletle gezdiğini anlattı.

Yaklaşık 10 yılda bir bisiklet değiştirdiğini aktaran Azad "Bende iman ve irade var, Allah beni koruyor. Türkiye güzel bir ülke, insaniyet ve iman var. Mescide, market ve pazarlara gittiğimde herkes beni çok iyi karşılıyor, çok iyi insanlar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.


40 yıldır pedal çeviriyor: Dünya barışı için 80 ülke gezdi - 6

"HİÇ HASTANEYE GİTMEDİM"

Akşamları akaryakıt istasyonları, mescitler ve yanında bulunan kamp çadırlarında uyuduğunu söyleyen bisikletli, 40 yıldır dünyayı geziyorum. 80 ülke için binlerce kilometre pedal çevirdim. 60 yaşındayım ve hiç hastaneye gitmedim." ifadelerini kullandı.

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