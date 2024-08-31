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4 yaşındaki çocuk, müzedeki 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı

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Ailesiyle beraber Hayfa'daki Hecht Müzesi'ni ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğun yanlışlıkla kırdığı testinin restore edileceği ve kısa zamanda yerine konulacağı belirtildi

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4 yaşındaki çocuk, müzedeki 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı
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İsrail'de ailesiyle beraber bir müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı. Hayfa'daki Hecht Müzesi'nde kırılan testinin Tunç Çağı'na ait olduğu belirtildi. Çocuğun babası Alex, 'içinde ne olduğunu merak ettiği için testiyi hafifçe çektiğini ve testinin düşüğünü' söyledi.

Müze yetkilisi Lihi Laszlo, "Sergilenen eşyaların kasıtlı olarak hasar gördüğü durumlar var ve bu tür vakalar polisin de dahliyle büyük bir ciddiyetle ele alınıyor. Ancak bu olayda durum böyle değildi. Testi, müzeyi ziyaret eden küçük bir çocuk tarafından yanlışlıkla hasar aldı ve olaya bu şekilde müdahale edilecek" dedi. Testiyi restore etmek için bir uzmanın görevlendirildiği ve 'kısa bir süre içinde' yerine konulacağı belirtildi.

TESTİ RESTORE EDİLDİKTEN SONRA YENİDEN SERGİLENECEK

Olayın ardından müze yetkilileri, çocuğu ve ailesini özel bir turla müzeye yeniden davet etti. Müze sözcüsü Lihi Laszlo, “Sergi öğelerinin kasten zarar gördüğü durumlarda, polis dahil edilerek çok ciddi şekilde müdahale edilir. Ancak bu olayda, durum böyle değildi. Testi, müzeyi ziyaret eden küçük bir çocuk tarafından kazara zarar gördü ve bu doğrultuda gereken önlemler alınacaktır,” dedi.

Testinin restorasyonu için bir uzman görevlendirildi ve kısa süre içinde yeniden sergilenmesi planlanıyor. Alex, testinin yeniden onarılmasından memnuniyet duyacaklarını, ancak “artık aynı eser olmayacağı” için üzgün olduklarını dile getirdi.

Müze, mümkün olan durumlarda eserlerin cam veya engeller olmadan sergilenmeye devam edileceğini ve “nadir gerçekleşen bu tür olaylara” rağmen bu geleneği sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.

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