4 yaşındaki çocuk annesini kurtardı

Avustralya'da 4 yaşındaki bir erkek çocuğu, nöbet geçirerek düşen annesi için ambulansı arayarak hayat kurtardı



Avustralya'da 4 yaşındaki bir erkek çocuğu, ambulansı arayarak annesinin hayatını kurtardı.

Olay Avustralya'ya bağlı Tazmanya adasındaki Şanceston şehrinde yaşandı.

Monty Cocker adlı 4 yaşındaki erkek çocuğu 27 Ağustos'ta bir nöbet geçiren annesi Wendy evde düştüğünde acil servisi arayarak ambulans gelmesini sağladı.

Cocker ülkede acil durumlarda aranan 000’ı çevirerek yanıt veren kişiye: ”Annem düştü” dedi.

Acil tıp teknikeri Mark Small, ”Eve gittiğimizde pencereden bize el sallıyordu. Bu durumlarda çabuk davranmak çok önemli. Düşünce kafayı çarpmak ve y da uzayan bir nöbet çok ciddi sorunlara yol açabiliyor."

13 yıldır acil tıp teknikeri olduğunu söyleyen Small, daha büyük çocukların acil durumlarda telefon ettiğine rastladığını ancak ilk kez dört yaşındaki bir çocuğun yardım istediğini gördüğünü söyledi.

Aci tıp teknikerleri salı günü tekrar eve gelerek 4 yaşındaki Monty'e bir başarı sertifikası da verdi.

BİR GÜN ÖNCE AMBULANS ÇAĞIRMAYI ÖĞRENMİŞ

Küçük çocuğun annesi henüz bir gün önce ona tuş kilidi olan veya olmayan telefonlardan nasıl ambulans çağrılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Kendisini kötü hissettiğini hatırladığını ve nöbet sırasında kocasını aramaya çalıştığını ancak sonrasını anımsamadığını söyleyen annesi oğluyla gurur duyduğunu da belirtti.



