3,99 dolara aldığı vazoyu 100 bin dolara sattı

ABD'de bir kadın, 3,99 dolara aldığı cam vazoyu, açık artırmada 100 bin doların üzerinde bir fiyata sattı

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kadın, 3,99 dolara aldığı cam vazoyu, yapılan açık artırmada 100 bin doların üzerinde bir fiyatla sattı.

Kadının yerel bir dükkandan aldığı vazonun, nadir bulunan ve değerli İtalyan camından yapıldığı anlaşıldı. New York Times'a konuşan Jessica Vincent isimli kadın, vazoyu satın alırken fiyatının biraz daha yüksek olabileceğini düşündüğünü belirtti. Vincent, "Bunun bin ya da iki bin dolarlık bir parça olabileceğini düşündüm. Ama daha fazla araştırma yapana kadar gerçekten ne kadar değerli olduğuna dair bir fikrim yoktu" diye konuştu. Vincent, vazonun dibinde "M" işaretini gördüğünü ve bunun Murano anlamına gelebileceğini düşündüğünü belirtti. Venedik yakınlarında bir İtalyan adası olan Murano, cam işçiliğiyle ünlü bölgelerden biri. Vazoyu internette araştırmaya başlayan Vincent, uzmanların kendisine parçanın ünlü İtalyan mimar Carlo Scarpa'nın çalışmalarından birine benzediği bilgisini verdiğini söyledi. Vincent'ın iletişime geçtiği Wright Müzayede Evi'nin sahibi Richard Wright, "Fotoğrafları görür görmez içimde güzel bir his oluştu" ifadelerini kullandı. Vazo, Carlo Scarpa'nın 1940'larda ürettiği Pennellate serisinin bir parçası olduğunun resmen tespit edilmesinin ardından düzenlenen açık artırmada 107 bin 100 dolara alıcı buldu. Vazoyu, Avrupa'dan kimliği paylaşılmayan bir koleksiyonerin satın aldığı belirtildi.





