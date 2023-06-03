33 yıl boşu boşuna hapis yattı

ABD’de 1990 yılında cinayete teşebbüsten 45 yıl hüküm giyen Daniel Saldana, başka bir suçlunun itirafıyla 33 yıl sonra tahliye oldu. Mahkeme sürecindeki bir skandalın Saldana'nın 6 yıl önce serbest kalabileceğini ortaya koydu

ABD, filmlere konu olacak bir olaya sahne oldu. Cinayete teşebbüs suçundan cezaevinde bulunan Daniel Saldana isimli mahkumun, 45 yıllık cezasının 33'üncü yılında suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada 1990 yılında gerçekleşen saldırıya ilişkin bulguların yeniden incelendiği belirtildi. Savcı George Gaskon, 2017 yılında hüküm giymiş başka bir saldırganın tahliyesi sırasında yetkililere Saldana’nın “hiçbir şekilde çatışmada yer almadığını ve olay esnasında orada bulunmadığını” açıkladığını öğrendikten sonra onun beraat etmesi için çalıştığını anlattı.

Duruşmada bulunan bölge savcı vekilinin saldırganın açıklaması sonrası eyleme geçmediğini belirten Gaskon, bunun Saldana’nın 6 yıl fazladan hapis yatmasına neden olduğunu anlattı. Gaskon, bunun üzerine davanın tekrar açılması için talepte bulunduğunu ve böylece Saldana’nın masum olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

"HER GÜN MASUM OLDUĞUNU BİLEREK UYANMAK!.."

Saldana, beraat kararının ardından Savcı Gaskon ile ortak basın toplantısında konuştu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Saldana, "Her gün masum olduğunu bilerek uyanmak ve bir hücrede kapalıyken yardım çağrısında bulunmak çok zordu" dedi.

Los Angeles'ta 1990'da otomobilde bulunan 6 gence çete üyesi oldukları sanılarak ateş açılmış, saldırıda iki genç yaralanmıştı. Saldana, olayın ardından tutuklanarak 45 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

