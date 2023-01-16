30 yıldır fotoğrafı bile yoktu: Dünyanın en ünlü mafya liderlerinden Matteo Messina Denaro yakalandı

Dünyanın en azılı suçluları arasında yer alan İtalya'daki Cosa Nostra mafyasının lideri Matteo Messina Denaro'nun tutuklandığı açıklandı. "Bir mezarlığı tek başıma doldurdum" ifadelerini kullanan mafya babasının son fotoğrafı 30 yıl öncesine aitti. İtalya Başbakanı Meloni haberin ardından açıklama yaparak, "Bu devlet için büyük bir zaferdir" dedi.

İtalya'nın en çok aranan mafya babası Matteo Messina Denaro Sicilya'da tutuklandı.

Messina Denaro'nun Sicilya'nın başkenti Palermo'daki özel bir klinikte gözaltına alındığı bildirildi. Denaro'nun Cosa Nostra mafyasının patronu olduğu belirtiliyor.



İtalyan medyasına yansıyan habere göre Denaro jandarma güçlerinde tutuklanıp gizli bir lokasyona götürüldü. Sağlık problemleri olan mafya liderinin tedavi altına alındığı açıklandı.

"MEZARLIĞI TEK BAŞIMA DOLDURDUM"

Messina Denaro, çok sayıda cinayet nedeniyle gıyabında yargılandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bir sır olan Denaro'ya ait en son fotoğraf 30 yıl önce çekilmişti. Öyle ki İtalyan polisi Denaro'yu dijital ortamda yaşlandırarak yıllar sonra neye benzediğini tespit etmeye çalışıyordu.

Bunlar arasında 1992'de mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürülmesi, 1993'te Milano, Floransa ve Roma'daki ölümcül bombalı saldırılar ve devlet tanığı olan bir mafyanın 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesi yer alıyor. Mafya lideri Matteo Mesina Denaro gücünü ve uyguladığı şiddeti anlatırken "Bir mezarlığı tek başıma doldurdum" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Mafya patronu ayrıca güçlü Cosa Nostra organize suç örgütü için şantaj, yasadışı atık boşaltma, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığını da denetledi. İddialara göre Denaro aynı zamanda 23 yıl kaçak kaldıktan sonra 1993 yılında tutuklanan Corleone klanının başı Totò Riina'nın da koruyucusuydu.

Messina Denaro'nun 1993'ten beri kaçak olmasına rağmen, hala çeşitli gizli yerlerden mafya üyelerine emirler verdiği düşünülüyordu.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, silahlı kuvvetlere "mafya suç örgütünün en önemli üyesini" tutuklama çalışmaları için teşekkür ederek, "Bu, devlet için büyük bir zaferdir" dedi.