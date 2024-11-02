30 yıl sonra buluşan ikizler küstü

Çin'de 30 yıl önce trajik bir şekilde ayrılan ikiz kardeşler birbirlerini tesadüfen buldu. Zhang Li ve Cheng Keke'nin kardeşliği 3 yıl sürdü, ikizler son 6 aydır görüşmediklerini açıkladı

Çin'in Henan eyaletinde 30 yıl önce doğumda ayrılan ikizler birbirini buldu, tesadüfen tanışan kardeşler iş kurup anlaşamayınca görüşmeyi kesti.

2021 yılında birbirlerine benzerlikleri üzerine tesadüfen tanışan ve uzun mesajlaşmalardan sonra buluşarak DNA testi yaptıran Zhang Li ve Cheng Keke'nin kardeş oldukları test tarafından kanıtlandı.

İlerleyen dönemde büyülü bir kardeşlik bağı yaşadıklarını söyleyen ikizler şöhretlerinden yararlanarak birlikte iş kurmaya karar verdi.

İş ortaklıkları sık sık kavgaya dönüşen Li ile Keke'nin kardeşliği sadece 3 yıl sürdü, ikizler son 6 aydır görüşmediklerini açıkladı.

Keke, kız kardeşinin haber vermeden günlerce ortadan kaybolduğunu iddia ederek, "Bu benim hoşuma giden bir çalışma tarzı değil, birbirimizden hoşlanmadık. Li'nin bir akşam ben dışarıdayken kiralık dairemizdeki tüm ortak eşyalarımızı gizlice çıkarması üzerine durum daha da kötüleşti" dedi.