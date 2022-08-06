30 yıl önce ölen çocuklarını evlendirdiler

Hindistan’da düzenlenen ilginç bir düğün töreni herkesi şaşırttı. Garip törende henüz bebekken hayatını kaybeden Chadappa ve Shobha'nın evlilikleri gerçekleştirildi. 30 yıl önce vefat eden çocukları için bir araya gelen iki aile yedi aşamalı Hindu evlilik ritüellerinin hepsini uyguladı





Hindistan’da iki aile üyelerinin bir araya geldiği bir törende çocuklarının evlilik yeminleri edildi. Ancak gelin ve damat törende bulunmuyordu. 30 yıl önce vefat eden gelin ve damadı temsilen kıyafetleri evlendirildi. Hindistan'ın Karnataka ve Kerala eyaletlerindeki bazı kıyı topluluklarında bir gelenek olan Pretha Kalyanam genellikle bebekken veya 18 yaşın altında vefat eden gençler arasında yapılır. Geleneğin temelinde aile kötü şansı ve uğursuzluğu kovmak ister.

“EVLENMESİNİ İSTEDİK”

Vefat eden kızlarının abisinin yakın bir zaman evleneceğini ve onun mutlu olması için bu geleneği gerçekleştirdiklerini anlatan baba Jayanthi Kulal, “Yakında en büyük oğlumuz evleniyor. Ancak ondan önce ölen kızımın evlenmesini istedik. Böylece kızımız mutlu olacak ve ileride ailesini kutsayacak. Oğlumuzun kötü şans ve uğursuzlukla yeni bir yola çıkmasını istemedik” dedi.

