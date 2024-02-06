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3 ödül aldı, tören sonrası tutuklandı

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3 ödül aldı, tören sonrası tutuklandı
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Grammy'de 'En İyi Rap Şarkısı' ve 'En İyi Rap Performansı' ve 'En İyi Rap Albümü' ödüllerini kazanan Killer Mike, sahneden indikten sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.
Ünlü rapçinin, ödül töreninden saatler önce yaşadığı kavga nedeniyle tutuklandığı açıklandı. Killer Mike, Grammy Ödülleri'nin düzenlediği Crypto Arena'da çalışan bir güvenlik görevlisiyle kavga etti.
 
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