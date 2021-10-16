3 milyon TL’lik otoparkın içine araç sığmıyor

İngiltere'de 3.1 milyon TL'ye satışa sunulan bir otopark ülkenin gündemine oturdu. Boyutlarıyla tartışma yaratan lüks bölgedeki otoparka yalnızca küçük arabalar sığabiliyor



İngiltere’nin başkenti Londra’da satışa çıkan bir otopark ülke medyasının diline düştü. Başkentin en ünlü mağazalarından Harrods’ın karşısında bulunan Basil Street otoparkı, ‘araçlar için geniş park’ alanı sunduğu şeklinde tanımlanıyor.

Otoparkın satışından sorumlu Knight Frank şirketinden yapılan açıklamada, “Basil Street birinci sınıf otellere, restoranlara, lüks butiklere, mağazalara ve müzelere yalnızca birkaç dakika uzaklıkta” ifadeleri kullanıldı.

Ancak otoparkın boyutları İngiltere’deki pek çok benzerine kıyasla küçük kalıyor. Araç başına 2.4 metre genişlik ve 4.2 metre uzunluk sunan otopark, pek çok süper otomobilin sığamayacağı kadar küçük.

Rolls Royce Phantom, Lamborghini Aventador ve Mini Cooper marka araçları kıyaslayan Daily Mail gazetesi, bu otomobillerden yalnızca Mini Cooper’ın park alanına sığdığını gözler önüne serdi.

Otopark için istenen ücret ise 250 bin sterlin (3.1 milyon TL) olarak açıklandı.



