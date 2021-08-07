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3 milyon Euro’luk kuponu cüzdanında dolaştırmış

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Almanya’da lotodan 32,8 milyon Euro’luk (331,39 milyon lira) büyük ikramiyeyi kazanan talihli kazandığını haftalar sonra fark etti

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3 milyon Euro’luk kuponu cüzdanında dolaştırmış
 
Almanya’nın Bavyera eyaletinde, 9 Haziran’da lotodan 32,8 milyon avroluk (331,39 milyon lira) büyük ikramiyeyi kazanan talihli kazandığını haftalar sonra fark etti. İkramiyesini alan kadın, “Milyonlarca avroluk kuponu cüzdanımda gezdirdiğime inanamıyorum” dedi.
Adı açıklanmayan 45 yaşındaki kadın, 9 Haziran’da, 2,40 avro ödeyerek oynadığı kupondaki 1, 7, 17, 22, 41, 49 ve süper numara 3’e büyük ikramiye isabet etti. İkramiyeyi kazandığını fark eden kadın, parasını tahsil etmeye gitti.
Çekilişi düzenleyen Lotto Bayern, talihlinin tam olarak 32 milyon 842 bin 219 avro kazandığını ve oynadığı ‘6aus49’ adlı oyunda şimdiye kadar verilen ikinci büyük ikramiyenin sahibi olduğunu açıkladı,
Açıklamada çekiliş tarihinden yedi hafta sonra ikramiye kazandığını fark eden kadının, “Bu kadar büyük paranın çıktığı kuponu cüzdanımda dolaştırdığım aklıma gelince hala titriyorum” ifadelerini kullandığı, hala inanamadığını söylediği belirtildi.
Bir çocuk annesi kadının bir daha şans oyunu oynamayı düşünmediği, ailesiyle sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmek istediği, bunun dışında paranın bir kısmını ‘çevre için’ kullanmayı planladığı bilgisi de paylaşıldı.
 
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