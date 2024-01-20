26 bin Euro’luk saati için vergi cezası

Ünlü aktör 76 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla müzayedede satmayı planladığı 26 bin euro’luk Audemars Piguet saatini beyan etmediği iddiasıyla Münih havaalanında 3 saate yakın alıkondu. Aktöre 4000 euro vergi, 5000 euro para cezası dahil 35 bin euro ceza kesildi. Serbest kalabilmek için vergiyi ödemesi gereken aktör çeşitli sorunlarla karşılaştı. Gümrük memurlarının POS cihazı çalışmadı. Banka da kapalı olunca aktör ATM’ye yöneldi. Ancak ATM’de nakit limit yetersizdi. Ünlü aktör, getirilen çalışan POS cihazı ile ödemeyi yapabildi.
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