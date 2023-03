25 yıl yaptığı ev işlerine karşılık 4 milyon TL tazminat kazandı

İspanya'da bir adam, mahkeme kararıyla eski eşine 25 yıl "ücretsiz ev işçiliği" yaptığı için 215 bin dolar (3 milyon 870 bin TL) ödeyecek

İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesine bağlı Velez-Malaga'da mahkeme, bir adamın boşandığı eski eşine, "25 yıl boyunca ücretsiz ev işleri yaptığı" gerekçesiyle 200 bin Euro (Yaklaşık 4 milyon TL) tazminat ödemesine hükmetti.

Mirror'da yer alan habere göre Yargıç Laura Ruiz Alaminos, Ivana Moral'in kocasına, boşanma anlaşması çerçevesinde bu yüklü miktarı ödemesi talimatını verdi. Söz konusu miktarın, evlilik süresince yapılan işlerin asgari bedeline dayandığı kaydedildi.

Süreç şu şekilde işledi:

TAZMİNAT + BAKIM ÜCRETİ

Mahkeme, evliliklerinin "mal ayrılığı rejimine" tabi olduğunu, yani her iki tarafın da kazandığı her şeyin sadece kendilerine ait olduğuna hükmetti. Bu durumda Ivana'nın, çiftin yıllar boyunca elde ettiği servet ve gayrimenkullere erişimi kalmamıştı.

Habere göre yargıç bu kararın ardından, Ivana'nın tüm ev işlerinden sorumlu olduğunu tespit etti. Mirror tarafından elde edilen boşanma kararına göre Ivana, vaktini "evde çalışarak, yani eve ve aileye bakarak" geçirmişti.

Mahkeme ayrıca eski kocanın, biri reşit olmayan, diğeri de "18 yaşından büyük olan kızları için kadına aylık bakım ücreti ödemesi gerektiğine" de hükmetti.

Cadena Ser radyo kanalına göre, Ivana sonuçtan oldukça memnun.

İLK EMSAL ÇİN'DEN

Eşlerin eski eşlerine ev işleri için ödeme yapmasının emsali olan ilk karar, Pekin'deki bir boşanma davasında görüldü.

Bayan Wang, eski kocası Bay Chen için harcadığı düşünülen "beş yıllık ücretsiz kol emeği karşılığında, mahkeme kararıyla 50 bin yuan (yaklaşık 135 bin TL) tahsil etti."

Karar, Çin'de yeni medeni kanunun yürürlüğe girmesinin ardından; çocuk yetiştiren, yaşlı akrabalara bakan ve ev işlerinde daha fazla sorumluluk üstlenen eşlerin, boşanmada ek tazminat talep etme hakkına sahip olmasının ardından alındı.