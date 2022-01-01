246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda

İlk defa 1998'de fark edilen, tamamına ise ancak 2015 yılında ulaşılan fosil üzerindeki incelemeler tamamlandı. Bundan tam 246 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen, kafası insan boyunda olan deniz canlısının keşfi bilim dünyasında heyecan yaratmış durumda

Dünyanın ilk dev yaratığı ortaya çıkmış olabilir... ABD'de bundan tam 246 milyon yıl önce yaşamış olan bir deniz sürüngenine ait kafatası bulundu. Yapılan keşif bilim dünyasını heyecanlandırdı. Uzmanlar, bu keşif ile birlikte uygun çevresel koşullar altında evrimin ne kadar hızlı gerçekleşebileceği konusunda önemli bir yol kat edildiğini duyurdu. Yapılan keşif, evrimin hızı ve sürecin ne kadar çeşitlilik üretebileceği hakkında yeni teoriler ortaya çıkardı.

'KAFATASININ AĞIRLIĞI TAM 45 TON'

ABD'nin Nevada eyaletindeki bilim insanlarının keşfettiği 'deniz canavarı' fosili görenleri hayrete düşürüyor. Nevada eyaletinde yapılan çalışmalarda dev bir deniz sürüngenine ait fosilleşmiş kafatasıyla karşılaşıldı.

Yapılan inceleme sonucunda bu fosilin, köpekbalıklarına benzerlikleriyle dikkat çeken ihtiyozorlara ait olduğu ve Mezozoik dönemde yaşamış oldukları tespit edildi. Sadece kafatası yaklaşık iki metre uzunluğundaki bu fosilin tahmini vücut uzunluğunun 17 metreden fazla olduğu duyuruldu. Fosilin insan boyutundaki kafatasının ağırlığı ise tam 45 ton.

HER ŞEY 1998 YILINDA BAŞLADI

Bilim dünyasını heyecanlandıran bu fosil nasıl keşfedildi? Her şey araştırmacıların 1998 yılında Nevada'nın kuzeybatısındaki Augusta Dağları'nda yaptığı araştırmalarla başladı. Bonn Üniversitesi araştırmacıları ilk olarak yaratığın omurgasının parçalarına ulaştı.

