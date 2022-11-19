23 yaşındaki kadın, üvey ağabeyi ile evlendi

Uluslararası kamuoyu, 23 yaşındaki bir kadın ile 27 yaşındaki "üvey ağabeyi"nin evlenmesini tartışıyor





Finlandiya’da yaşayan 23 yaşındaki Matilda Eriksson, ile 27 yaşındaki Samuli Eriksson’un ilişkisi uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

2019 yılında Matilda’nın babası ile Samuli’nin annesinin evlenmesiyle tanışan Matilda ve Samuli arasında kısa bir sürede çekim oldu. Avustralya medyasına konuşan Matilda, o zamana kadar evlenmeyi hiç düşünmediğini söylerken ikisi arasındaki ilişki de kısa bir sürede alevlendi.

Fakat toplumsal tabuları yıkmaya hazır olmayan Matilda ile Samuli internetten “üvey kardeşler” arasında evlilik olup olmayacağına dair incelemelerde bulundu. Bazı yanlış bilgileri gördükten sonra soğusalar da sonunda ülke yasalarına göre buna karşı bir durum olmadığını öğrendi.

Çiftin anne ve babası ile birlikte Matilda’nın da öz annesi bu karara saygı gösterdikten sonra çift sade bir düğün töreni ile evlendi. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan 23 yaşındaki Matilda, “Bazı arkadaşlarımız bu ilişkiye karşıydı ve hatta bazıları beni çok yargıladı. Fakat bunu anlayabiliyorum. Sonuçta “üvey kardeşim” dediğim birisi benim erkek arkadaşım oldu” dedi.

Annesinin de kendisini çok desteklediğini söylerken, “İkimizin de uzun ilişkisi olmamıştı. O yüzden birlikte olmanın doğru olduğunu düşündük” yorumunu yaptı.



