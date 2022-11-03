23 tonluk uzay roketi parçası Dünya'ya düşmek üzere

Çin, pazartesi günü yeni Tiangong Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son parçasını başarıyla fırlattı ve roketin 23 tonluk gövdesi bu hafta sonu Dünya'ya geri düşecek. Ancak enkazın yağabileceği alanların çoğu açık okyanus veya ıssız arazi olacak

Roket gövdesinin tam olarak nereye düşeceğini kimse bilmiyor. Ancak uzaydan gelen herhangi bir enkazın insanlara çarpması pek olası değil.



Uzmanlar, kabaca 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March roket gövdesinin sadece ne kadarının Dünya'ya çarpacağını tahmin edebiliyor.



Bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak, ancak roket gövdesi tamamen parçalanamayacak kadar büyük.



Aerospace Corporation'daki uzmanlar Insider'a verdiği demeçte, büyük bir nesnenin kütlesinin yüzde 20 ila yüzde 40'ının atmosferden düşerken Dünya'ya inebileceğini tahmin ediyor.

Büyük olasılıkla parçalar halinde inecek roketin tam olarak nereye ineceğini tahmin etmek için erken.Tahminlere göre parçaların tamamına yakını ıssız arazilere ve okyanusa düşecek.Yine de uzay endüstrisi liderleri, Çin'in kontrolsüz yeniden giriş uygulamasını, insan hayatı ve mülkiyeti için gereksiz bir risk oluşturduğunu söyleyerek kınadılar.