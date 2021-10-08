2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan isimler açıklandı.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen düzenlediği basın toplantısında, Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a "Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için verdikleri cesur mücadeleden dolayı" ödül verildiğini söyledi.



Komite, "Onlar, aynı zamanda demokrasi ve basın özgürlüğünün giderek daha olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldığı bir dünyada bu ideale sahip çıkan tüm gazetecilerin temsilcileridir” dedi.



Ödül, Alman Carl von Ossietzky'nin ülkesinin savaş sonrası gizli yeniden silahlanma programını ifşa ettiği için 1935'te kazanmasından bu yana ilk kez gazetecilere veriliyor.

Reiss-Andersen, "Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı korunmaya hizmet eder" dedi.

MARİA RESSA KİMDİR?



1963 yılında Filipinler'in başkenti Manila’da doğan Maria Ressa,

1987’de devlet televizyonunda gazeteciliğe başladı.18 yıl boyunca, CNN International’da araştırmacı muhabir olarak çalışan gazeteci, Filipinler’in önde gelen gazetecilerinden biri olarak dezenformasyona, yalan haberler" target="_blank" rel="tag">haberlere ve özgür basını susturmaya çalışanlara karşı verdiği mücadeleyle, ülke dışında da tanındı.



2012’de, üç kadın gazeteciyle birlikte, bünyesinde yaklaşık 100 gazetecinin çalıştığı Rappler’ı kurdu.2015’te, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında söyleşi yaptığı Rodrigo Duterte’ye, 1980’lerde, Davao şehrinin belediye başkanıyken üç kişiyi öldürdüğünü itiraf ettirdi.



DMİTRY MURATOV KİMDİR?



30 Ekim 1961'de şimdi Samara olarak tanımlanan Kuibyshev'de doğan Dmitry Muratov, Novaya Gazeta gazetesinde 1995 yılından bu yana yayın yönetmenliği görevini yapıyor.



Döneminde Novaya Gazeta, Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından "bugün Rusya'da ulusal etkiye sahip tek gerçek eleştirel gazete" olarak adlandırıldı.